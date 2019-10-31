ТОП 6-и месяцевСписок самых популярных фильмов за последние полгода. Рейтинг постоянно обновляется и рассчитывается исходя из количества просмотров и оценок зрителей для того, чтобы вы могли выбрать для себя актуальные фильмы.
Фильмы / ТОП 6-и месяцев
Терминатор: Тёмные судьбы (2019)
(Terminator: Dark Fate)
Ford против Ferrari (2019)
(Ford v. Ferrari)
Это история о создании самого быстрого автомобиля 60-х годов, разработчиками которого выступили известный конструктор Кэролл Шелби и британский автогонщик Кен Майлс. Вместе с группой профессиональных дизайнеров и эксцентричных инженеров они решили создать уникальный в своём роде автомобиль, которому бы не было равных в предстоящих автогонках. На этом автомобиле Майлс должен принять участие в чемпионате по автогонкам в Ле-Мане. Победа в этих гонках была важна не только для гонщика, но и для всей команды, которая работала над автомобилем. Это было эпичное противостояние двух команд – Форд и Феррари.
Того (2019)
(Togo)
1925 год. Тихий и спокойный городок Ном, расположенный на территории холодной заснеженной Аляски. Именно здесь много лет проживает вечно неунывающий и вежливый мужчина по имени Леонард. Живёт он вместе с ездовыми собаками. Несмотря на неоднозначные погодные условия, ему удалось приспособиться к жизни здесь. Всё было прекрасно, но в один момент город захлестнула эпидемия дифтерии. Болезнь скосила практически всех жителей города. Леонард единственный, кому удалось избежать печальной участи. Вместе со своими собаками он отправился за посылкой с антитоксином против дифтерии. Благодаря своему псу Того ему удалось вовремя доставить лекарство и спасти большую часть жителей.
Призрачная шестёрка (2019)
(6 Underground)
В центре сюжета шесть людей, обладателей многомиллионного состояния. Большую часть своих денег они направляли на борьбу с преступностью, но в какой-то момент поняли, что это бесполезно. Однако борьбу с преступниками они не бросили. Они решили действовать иначе. В итоге вся шестёрка инсценирует свои смерти, чтобы уйти в подполье и создать секретную организацию, которая будет финансироваться из их же денег. Цель этой организации очень проста – поиск и ликвидация всех преступных группировок, коррумпированных чиновников и продажных копов. Единственная проблема состоит в том, что действовать придётся вне закона.
Однажды... в Голливуде (2019)
(Once Upon a Time in Hollywood)
В 1969 году в Лос-Анджелесе происходили ужасные события, связанные с деятельностью преступной секты Чарльза Мэнсона, совершившей немало кровавых преступлений. Но герои фильма не являются членами этой секты, а всего лишь живут и работают в Голливуде. Рик Далтон был главной звездой очень популярного телевизионного фильма в жанре вестерн, на съемках которого он работал в паре с дублером Клиффом Бутом. Последние годы у Далтона прошли не слишком успешно, слишком многое поменялось в киноиндустрии того времени. Но он стремится построить карьеру в кино, и его дублер пытается добиться того же. И вскоре Рик понимает, что его соседка – знаменитая личность – супруга режиссера Романа Полански, актриса Шэрон Тэйт...
Малефисента: Владычица тьмы (2019)
(Maleficent: Mistress of Evil)
После того, как чудесным образом было снято сильное заклятие, Аврора наслаждалась радостями мирной жизни и собиралась занять трон, принадлежавший ее отцу. Но радость от предвкушения торжественной церемонии омрачается новостями о том, что соседнее царство претендует на земли этого королевства. Авроре предстоит отстаивать свои владения, и на помощь может прийти ее крестная – повелительница лесного царства. Но готова ли Малефисента рисковать и выйти на подмогу? Предстоит очередное сражение, в котором примут участие люди и сказочные существа, и в этой схватке победит тот, кто окажется более честным и благородным. Что же восторжествует – свет или тьма? От Малефисенты опять зависит слишком многое.
Джокер (2019)
(Joker)
Артур – скромный и спокойный человек, ведущий до недавнего времени скрытный образ жизни. После продолжительного отсутствия мужчина возвращается в Готэм-сити. Здесь у неудачливого комика проживает стареющая мать, которой требуется постоянный уход, что Артур и собирается обеспечить. Здесь же он хочет какое-то время отдохнуть и по возможности перезагрузить карьеру юмориста. Ему абсолютно наплевать, что творится вокруг в городе. Его заботит только своя судьба и жизнь матери. Немногие знают, что у Артура есть секрет. В прошлом их семья была тесно связана с семейство Уэйнов. И, к сожалению, этот секрет вскоре станет причиной непоправимых изменений в жизни Артура.
Один дома (1990)
(Home alone)
Восьмилетнего мальчика Кевина не воспринимают братья и сестры, все считают его маленьким и несамостоятельным, в том числе его родители и все его родственники, но Кевину очень хочется, чтобы к нему относились как к взрослому. Поэтому он хочет жить один и мечтает, чтобы вся его семья взяла и исчезла. Большой семье Мак-Каллистеров накануне рождества предстоит поездка во Францию, но так получается, что Кевина забывают дома и он остается совсем один. Пока родители, дядя и тетя Кевина, его братишки и сестренки находятся в поездке, в распоряжении Кевина огромный дом. Мечта маленького ребенка наконец-то сбылась!
Ирландец (2019)
(The Irishman)
Когда была Вторая мировая, Фрэнк Ширен защищал свою родину и ничего не просил взамен. В бою он закалил свою волю. Вернувшись домой, Фрэнк выбрал жизнь авантюрного преступника. Он стал бандитом. Он стал выполнять заказы, получать грязные деньги. Он начал убивать за крупные деньги. В какой-то момент он решил поработать исключительно на себя. Для бывшего военного стать наёмником не сложно, тем более, что прибыль была существенная. Он стал искусным убийцей, получившим в близких кругах прозвище «Ирландец». Однако за своей тщеславностью он не заметил, как стал разменной пешкой в руках влиятельных мафиози. Это обстоятельство вынудило «ирландца» ступить на кровавую дорожку.
21 мост (2019)
(21 Bridges)
В центре сюжета темнокожий полицейский с угробленной репутацией. Неожиданно у него появляется уникальный шанс очистить своё имя и вернуться в ряды полицейских. Для этого ему необходимо разыскать убийцу «копов». Тогда он ещё не знал, что в этом деле повязаны несколько десятков человек. Темнокожий коп ввязался в крупномасштабный заговор, в котором связаны одной криминальной ниточкой известные чиновники и вышестоящие начальники. На него открывается охота по всем фронтам. В определённый момент коп понимает, что Манхэттен стал для него одной большой ловушкой. Чтобы выжить, ему придётся сражаться против своих.
Zомбилэнд: Контрольный выстрел (2019)
(Zombieland: Double Tap)
После того, как произошла глобальная катастрофа, приведшая к апокалипсису, выжить удалось далеко не всем. Тем счастливчикам, которые остались в живых, приходится постоянно перемещаться по опустевшей и превратившейся в безлюдную пустыню территории бывшей Америки. Выжить они могут только в том случае, если им удастся раздобыть горючее, продукты питания, обеспечить себя оружием для защиты, иначе шансов нет. Но даже в таких обстоятельствах они находят способы развлекаться – они охотятся на ходячих мертвецов. В погоне за зомби герои переживают массу приключений, влюбляются и пытаются строить отношения. Но еще их ждет встреча с неведомым врагом, и это вовсе не зомби.
Бладшот (2020)
(Bloodshot)
Анджело Морталли является современным Франкенштейном. Раньше, мужчина служил правительству, пока с ним не произошел несчастный случай. Парня не бросили, а реанимировали и превратили в совершенную машину для убийств. Чтобы сделать Анджело неуязвимым, его память удалили, а в кровь запустили микрочипы. Эти механизмы помогают организму регенерироваться и контролировать каждую часть тела. Однажды, что-то вышло из-под контроля работодателя, и великолепная машина освобождается от гнета. Парень объявляет войну тем, кто лишил его прошлой жизни и светлых воспоминаний о семье. Власти пытаются вернуть его в обычный режим.
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (2019)
(Star Wars: The Rise of Skywalker)
Впереди последняя битва между добром и злом, между светом и тьмой. Люк Скайуокер считал, что тёмные владыки уйдут в тень после последнего поражения, но вскоре Новая империя стала готовиться к новой битве. На этот раз они намерены выиграть битву и выиграть войну, чтобы стать полноправными хозяевами галактики. Люк начал активно собирать команду последователей света, чтобы вступить в последнюю схватку против сил зла, понимая, что шансов на победу у них очень мало. Но внезапно он узнаёт о некоем оружии, которое способно уничтожить силы тьмы. Это оружие называется «Звезда смерти». Проблема в том, что чертежи оружия разбросаны по Галактике. Люку необходимо первым найти все чертежи и создать оружие, пока это не сделали воины тьмы.
Достать ножи (2019)
(Knives Out)
К звёздам (2019)
(Ad Astra)
Рой родился с врождённой патологией. Он аутист. Однако, несмотря на все трудности, родители вырастили в нём заботливого и доброго парня. Рой смог преодолеть множество трудностей, которые уготовила ему судьба. Благодаря усилиям и желанию он смог получить профильное образование и стать инженером. Так как в силу болезни общаться с другими людьми он не мог, большую часть времени Рой проводил за изучением различных приборов. Он часами разбирали их, часами собирал и ему это нравилось. Когда Рой был подростком, отец отправился на поиски космических колоний, да так и не вернулся. С тех пор прошло без малого 20 лет. Рой, используя наработанный навыки и многолетний опыт, хочет изобрести транспорт, чтобы отправиться на поиски пропавшего без вести отца.