Восьмилетнего мальчика Кевина не воспринимают братья и сестры, все считают его маленьким и несамостоятельным, в том числе его родители и все его родственники, но Кевину очень хочется, чтобы к нему относились как к взрослому. Поэтому он хочет жить один и мечтает, чтобы вся его семья взяла и исчезла. Большой семье Мак-Каллистеров накануне рождества предстоит поездка во Францию, но так получается, что Кевина забывают дома и он остается совсем один. Пока родители, дядя и тетя Кевина, его братишки и сестренки находятся в поездке, в распоряжении Кевина огромный дом. Мечта маленького ребенка наконец-то сбылась!